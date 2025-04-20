Более 2,5 тысячи человек присоединились к фестивалю инноваций в Истре

В Истре прошел масштабный фестиваль инноваций «Техноночь». На базе Технолицея имени Долгих собрались школьники, их родители и педагоги — всего более 2,5 тысячи человек. Гости проводили опыты, создавали искусственное торнадо, участвовали в мастер-классах по робототехнике, виртуальной реальности и другим современным технологиям.

«Этот фестиваль — наш традиционный. Мы его проводим второй год подряд и это место для того, чтобы собраться всем заинтересованным участникам технологического образования и этого направления в нашей стране. Таким образом мы Соединяем детей, педагогов, бизнес компании, высшем учебное заведение. Нас приехали поддержать 42 компании», — подчеркнула директор Технолицея имени Долгих Екатерина Сизинцева.

Фестиваль поддержали вузы и крупные компании, которые подготовили 64 мастер-класса. Участники играли с роботом в шашки, пробовали себя в фиджитал баскетболе — смеси спорта и цифровых технологий. Также прошли лекции от специалистов в сфере IT и VR, где они рассказывали о своих проектах и делились опытом.

«Для нас Владимир Иванович Долгих и для меня лично — достаточно известная личность. Этот лицей и наши предприятия, которые изготавливают летательные аппараты, имеют родственные значения. Здесь будут расти наши будущие инженеры», — отметил руководитель проектов по развитию персонала АО «Вертолеты России» Юрий Фомин.

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