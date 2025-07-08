Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Ильи Авербуха в Горках Ленинских

С 1 июня по 6 июля в усадьбе «Горки Ленинские» проходил первый культурный фестиваль «Каникулы». Его организовала продюсерская компания Ильи Авербуха. За это время к мероприятию присоединились более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Гости фестиваля могли увидеть спектакли от Мастерской Брусникина, театра «Практика», объединения «Озеро», мастерской Виктора Рыжакова и других независимых театров. Также были музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом в живописном Французском парке, спортивные активности — соревнования и мастер-классы по брейк-дансу, пилатесу, футболу, бадминтону и шахматам.

«Я очень рад тому, как прошел наш фестиваль "Каникулы". Фестиваль получил свое лицо, в нем был свой дух – дух творчества, дух семьи, ощущение единения с природой, то самое приятное чувство бесконечного праздника, которое все мы испытывали от наших каникул в детстве. Уверен, что гости нашего фестиваля будут с теплотой вспоминать о прошедших уик-эндах, что нас, в хорошем смысле слова, будет не хватать.», – поделился впечатлениями Авербух.

Кроме основной программы, проходили лекции. Посетители слушали отрывки из книг актрисы Елизаветы Арзамасовой, участвовали в обсуждениях на темы литературы, искусства и науки. Финалом фестиваля стала церемония закрытия 6 июля. На сцене выступили певица Ульяна Мамушкина, группа «Обе Две» и хедлайнеры — рок-группа Uma2rman, исполнившая хиты «В городе лето», «Прасковья», «Папины дочки» и другие.

«Семейные мастер-классы и спорт особо сплачивают, а сегодня это как никогда очень важно. За прошедшие дни фестиваль «Каникулы» объединил в Горках Ленинских несколько поколений и стал неотъемлемой частью музея-заповедника. Фестиваль посетили как гости из Москвы и Московской области, так и из других регионов России», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Также в последний день фестиваля прошли мастер-классы по росписи дерева, созданию коллажей и текстильных картин, детские квесты и лекции об экологии, археологии и бизнес-образовании.