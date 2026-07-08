Более 2 тысяч элементов входных групп МКД привели в порядок в Подмосковье в июне

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С наступлением тепла коммунальные службы Подмосковья начали ремонт входных групп многоквартирных домов. С начала лета специалисты восстановили и отремонтировали 2,6 тысячи конструкций, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

Специалисты восстановили несущие и ограждающие конструкции, выправили перила и ограждения пандусов, заменили прогнившие опорные стойки. Отдельное внимание уделили дверным блокам и запирающей арматуре: отрегулировали доводчики, наладили работу замков, смазали петли, поставили новые уплотнители. В порядок привели козырьки и входные крыльца.

Наибольший объем работ выполнили в Люберцах, где отремонтировали 210 входных групп, в Мытищах — 197, в Балашихе — 196, в Подольске — 155, в Королеве — 153.

Сообщить о необходимости ремонта можно в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу и территориальный отдел министерства.