Более 2,5 тонны продовольствия отправили жителям Курска из Солнечногорска

Более 2,5 тонны продовольствия для жителей Фатежского района Курской области отправили из Солнечногорска. В состав груза вошли питьевая вода, свежая выпечка, а также корма для животных.

Как отметила заместитель руководителя Солнечногорского отделения организации «Боевое Братство» Наталья Нестерова, гуманитарная миссия была организована по обращению главы Фатежского района Курской области. Сейчас оттуда эвакуировано более двух тысяч человек, которым необходима помощь.

Напомним, на территории Солнечногорска продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Адреса пунктов приема можно узнать на сайте администрации по ссылке.

В Подмосковье действуют централизованные программы по размещению вынужденных переселенцев. На поддержку могут рассчитывать и те, кто пребывает к родственникам, друзьям и знакомым. Для этого в администрации Солнечногорска сформирована профильная группа. Все обращения оперативно принимает отдел социального развития по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308, третий этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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