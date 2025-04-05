Более 2,5 тонны мусора собрали на масштабном субботнике в Балашихе

5 апреля в рамках ежегодного месячника чистоты, в усадьбе Пехра-Яковлевское прошел первый общегородской субботник. Несмотря на ухудшение погодных условий, в мероприятии приняли участие десятки жителей, сотрудники управляющих компаний, представители администрации, депутаты и студенты Российского государственного университета народного хозяйства и государственной лужбы имени В. И. Вернадского.

В рамках субботника прошла командная экологическая игра по сбору мусора. Четыре команды соревновались в количестве собранного мусора, общий вес которого составил более двух с половиной тонн. Победителем стала команда «Охотоведы», собравшая 769 килограммов мусора. В общей сложности во время субботника собрали более 2,5 тонн мусора.

Усадьба Пехра-Яковлевское, расположенная в Балашихе, является историческим памятником архитектуры. Ранее обсуждались планы по благоустройству территории и созданию комфортной лесопарковой зоны вокруг усадьбы.

Субботник стал важным шагом в обновлении усадьбы и создании нового общественного пространства для жителей Балашихи. Планы по передаче территории в муниципальную собственность и благоустройству продолжают развиваться, направленные на сохранение исторического наследия и улучшение качества жизни горожан.