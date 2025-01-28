Более 2,5 тонны гумпомощи для участников СВО собрали в Лобне с начала года

В Лобне состоялась первая в 2025 году акция сбора гуманитарной помощи для военнослужащих под названием «Доброе дело». В ней приняли участие воспитанники детских садов и школьники, их родители и педагоги, представители городского бизнес-сообщества, а также волонтеры.

Совместными усилиями жителей города на передовую отправят около 2,5 тонны гуманитарной помощи.

«Благодаря большому отклику от нашего города на передовую будет направлено еще порядка 2,5 тонн гуманитарной помощи. Спасибо всем, кто принял активное участие в этой доброй акции», — написала в своем Telegram-канале глава Лобни Анна Кротова.

Напомним, в округе уже не первый год активно работают волонтерские организации, оказывающие поддержку военнослужащим и их семьям. Волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные костюмы, а также организуют сбор и сортировку гуманитарной помощи для оперативной отправки на фронт.

Акция «Доброе дело» стала важным напоминанием о том, что поддержка и единство горожан играют значительную роль в помощи участникам специальной военной операции.