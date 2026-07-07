Более 25 незаконных рекламных конструкций убрали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск активно демонтируют незаконные рекламные конструкции. Под контролем сотрудников отдела рекламы Управления потребительского рынка подрядчики уже ликвидировали 26 таких объектов.

Конструкции должны соответствовать требованиям федерального закона «О рекламе». Их установка и эксплуатация возможны только после получения разрешения. Если конструкция не зарегистрирована в официальном реестре, ее демонтируют принудительно, а владельцу грозит штраф. Помимо штрафа, нарушитель должен оплатить расходы на демонтаж конструкции. Соблюдение правил помогает сохранить аккуратный вид фасадов и избежать лишних расходов для бизнеса.

«Это не разовая акция, а системный процесс: такие рейды проводятся регулярно. Владельцам бизнеса важно знать, что любая вывеска или рекламная конструкция на фасаде здания требует официального разрешения от администрации городского округа Солнечногорск. Это стандартная процедура согласования внешнего облика наших улиц», — сказал первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик.

Предприниматели могут получить более подробную информацию, обратившись в отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск по телефону: 8(496)263−85–44, или по электронной почте: soln_reklama@mosreg.ru.