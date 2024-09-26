Более 2,5 миллиона тест-полосок для больных диабетом выпустили в Королеве за год

Компания «Диаконт» запустила в Королеве производство тест-полосок для определения уровня сахара в крови осенью прошлого года. За это время предприятие выпустило более 2,5 миллиона тестов, необходимых для людей с сахарным диабетом.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что запуск производства в Королеве стал первым этапом масштабного проекта «Диаконт» на территории Подмосковья.

«Производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом компания занимается более 20 лет, но основной завод все это время располагался в Юго-Восточной Азии. Сейчас цель „Диаконт“ — сделать полную локализацию производства в Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Продукцию компании поставляют в больницы и поликлиники по всей России.

Методику, которая легла в основу создания тест-полосок и глюкометров «Диаконт», основатели компании разработали совместно с сотрудниками кафедры МГУ и Пущинским научным центром биологических исследований РАН в 2003 году.

«При производстве тест-полосок „Диаконт“ мы используем уникальную электропроводящую графито-серебряную смесь, которая дает точный электрохимический отклик. Методика послойного нанесения дает результат, сопоставимый с лабораторным исследованием», — говорит генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

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