Более 25 км дорожного покрытия заменят в Люберцах в 2025 году

Ремонт дорог активно продолжается в городском округе. Общая протяженность обновленных участков составит более 25 километров.

Всего в текущем сезоне планируется отремонтировать четыре региональные дороги и 11 муниципальных, в том числе три — в городе Дзержинский.

Новое дорожное покрытие уже уложили в Люберцах на участке от Октябрьского проспекта у домов № 375в — 403 до Хлебозаводского проезда.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что общая площадь отремонтированного участка проезжей части составила более 2800 квадратных метров, а тротуара — порядка 550 квадратных метров

Напомним, что ранее новое асфальтовое покрытие было уложено на улицах 3-е Почтовое отделение и Строителей в Люберцах. Общая протяженность обновленных участков составила более километра.