Более 2400 жителей Химок заключили брак с начала года

Фото: Администрация г.о Химки

Зарегистрировать брак с начала года решились порядка 2400 жителей Химок. Свидетельство о рождении ребенка получили 1700 семей городского округа.

Подать заявление на регистрацию брака можно, обратившись в любой орган управления записи актов гражданского состояния. Дату бракосочетания устанавливают уже через месяц. Будущим супругам выдают уведомление с указанием личных данных, а также даты, времени и места проведения церемонии.

Всего с начала года услугами ЗАГСа воспользовались порядка 10 тысяч химчан. Зарегистрировать брак можно не только в здании учреждения. Для этого важного события химчане могут выбрать живописный парк «Экоберег» или уютный отель «Дом ученых». Выездную регистрацию в таком случае проведет сотрудник управления записи актов гражданского состояния или специальный человек — регистратор.

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