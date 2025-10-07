Более 240 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье с начала года

За три квартала электронными услугами в имущественно-земельной сфере Подмосковья воспользовались более 240 тысяч жителей и организаций. Одной из самых востребованных причиной обращений стало перераспределение земель — за девять месяцев в отраслевое министерство региона поступило более 55,5 тысячи заявлений по этой теме.

«Востребованность услуг по земельно-имущественным вопросам растет. По сравнению с показателем прошлого года количество оказанных услуг выросло более чем на 33 тысячи», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Увеличение обращений, по его словам, прежде всего связано с цифровизацией.

Онлайн-сервисы предоставляют доступ к необходимой информации, а их интерфейсы понятны даже для малоактивных пользователей Сети. Одним из ключевых факторов оптимизации их работы является внедрение ИИ.

В ведомстве напомнили, что услуги земельно-имущественного блока можно получить не выходя из дома на регпортале Подмосковья, перейдя в соответствующий раздел. Обратная связь по заявке придет в течение 10 рабочих дней.