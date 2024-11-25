Более 240 мест для складирования снега определили в Подмосковье

Места для складирования снега после уборки улиц и дорог определили в Подмосковье. Это 243 пункта в разных городских округах региона.

Площадки определили в каждом муниципалитете, их количество варьируется в зависимости от размера убираемых территорий. Больше всего складов находится в Орехово-Зуеве и Домодедове — 28 и 27 соответственно.

Площадки сделаны так, чтобы спецтехнике было удобно к ним подъезжать. Инфраструктуру оборудовали плотным покрытием и сплошным земляным валом. Все пункты находятся в 100 или более метрах от жилой территории, огорожены забором.

Некоторые округа могут отправлять собранную массу сразу на снегоплавильные установки.

В ближайшую неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.