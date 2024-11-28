Открытый Кубок Юнармии по скалолазанию прошел в Мытищах

Второй открытый Кубок Юнармии по скалолазанию, посвященный началу контрнаступления советских войск под Москвой, прошел в школе № 3 имени Бориса Феофанова в Мытищах. Около 24 команд из разных городов Подмосковья приняло участие в соревнованиях.

Юнармейцы из Мытищ, Щелкова, Люберец, Домодедова, Подольска и Чехова, а также сборная команда Луганской Народной Республики приняли участие в эстафете по скалолазанию. Участники состязались в нескольких дисциплинах: завязывании узлов, создании индивидуальной страховочной системы, оказании первой помощи и, конечно, в скалолазании. Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и настойчивость в достижении цели.

Победу одержал отряд юнармейцев «Патриоты Подолья» из Подольска. Второе и третье место завоевали команды из Мытищ «Молодая гвардия имени Бориса Феофанова» и «Юниоры».

Спортивные соревнования юноармейцев пропагандируют здоровый образ жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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