Более 23,5 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение в школе будущих родителей

Более 23,5 тысячи жителей Подмосковья с начала года прошли обучение в школе будущих родителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Занятия помогают справиться с волнением, почувствовать опору и уверенность на всех этапах — и до родов, и после», — рассказал он.

Такие занятия проходят бесплатно на базе родовспомогательных учреждений. Неонатологи, акушеры-гинекологи и пренатальные психологи готовят к рождению ребенка.

Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций, а также в их социальных сетях. Кроме того, в Подмосковье работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.