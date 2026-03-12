Более 230 раз воспользовались сервисом бронирования пространств в Подмосковье

На портале «Парки Подмосковья» функционирует онлайн-сервис для бронирования территорий. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, услугой уже воспользовались свыше 230 раз.

Наибольшей популярностью среди пользователей сервиса пользуются следующие локации: Кузьминский лесопарк в городском округе Котельники, Парк Дубрава в Павлово-Посадском городском округе и Парк Скитские пруды в Сергиево-Посадском городском округе.

Чтобы забронировать пространство, нужно выполнить несколько простых шагов. Необходимо зайти на портал [«Парки Подмосковья»](https://parki.mosreg.ru/) и пройти авторизацию. Затем следует перейти в раздел [«Пространства»](https://parki.mosreg.ru/rent-facilities), выбрать подходящую площадку, дату и время, а также указать свои данные и дополнительную информацию. После отправки заявки можно отслеживать статус бронирования в личном кабинете. В случае необходимости с заявителем свяжутся по указанным в заявке контактам.