Более 2,3 тысячи дорожных ям убрали в трех округах Подмосковья за неделю

Еще 2300 дефектов покрытия устранили за неделю в Красногорске, Истре и Одинцове. В Минтрансе Подмосковья отметили, что работа продолжается во всех округах региона.

В Красногорске ямочный ремонт выполнили в том числе на улицах Речной и 50 лет Октября, вблизи деревни Козино и других местах. В Одинцове дефекты устранили на дорогах рядом с селом Ершово, в деревне Митькино и селе Жаворонки. Стало комфортнее ездить на улицах Ногина и Юбилейной в Дедовске, в селах Павловкая Слобода и Новопетровское, вблизи деревни Бужарово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье. По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

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