Более 2,3 тысячи заявок на льготную ипотеку подали в Подмосковье с начала года

С начала года более 2,3 тысячи заявлений поступило на региональный портал за льготными условиями ипотеки в Московской области. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Мингосуправления.

Получить услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» можно на портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить требуемые документы. Услуга предоставляется бесплатно.

Напомним, что бюджетная и социальная ипотеки в Московской области доступны специалистам из сфер здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта. Для получения бюджетной ипотеки необходимо отработать в регионе в течение следующих пяти лет, а для социальной — десять лет.

