Более 2,3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Жители Подмосковья могут бесплатно сделать прививку от гриппа. Процедуру проводят в поликлиниках по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, школах и детских садах. Вакцинацию уже прошли более 2,3 миллиона жителей.

Вакцинация помогает защитить себя от гриппа и его последствий, напомнили в областном Минздраве.

«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр на выявление противопоказаний.

Записаться на прием можно по телефону 122 или Telegram-бот.

график работы передвижных комплексов размещен по ссылке.