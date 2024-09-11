Более 2,3 километра теплосетей заменили в Можайске к отопительному сезону

Сейчас продолжаются работы на аварийных участках в поселках Синичино, Уваровка, Дзержинский, селе Борисово, а также на улицах Коммунистической и Дмитрия Пожарского в Можайске.

Кроме того, к отопительному сезону подготовили котельные округа. Они прошли регламентное обслуживание. В их числе современная и полностью автоматизированная котельная в поселке Химик. Она обеспечивает горячей водой и отоплением несколько тысяч человек.