Более 2,3 километра теплосетей заменили в Можайске к отопительному сезону

Фото: Телеканал «360»

В Можайске ведется капитальный ремонт теплосетей к зиме. Рабочие заменили 2380 метров труб теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Сейчас продолжаются работы на аварийных участках в поселках Синичино, Уваровка, Дзержинский, селе Борисово, а также на улицах Коммунистической и Дмитрия Пожарского в Можайске.

Кроме того, к отопительному сезону подготовили котельные округа. Они прошли регламентное обслуживание. В их числе современная и полностью автоматизированная котельная в поселке Химик. Она обеспечивает горячей водой и отоплением несколько тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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