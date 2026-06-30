Более 2250 выпускников получили аттестаты в Солнечногорске

27 июня в Солнечногорске прошел единый день школьных выпускных. Сотрудники администрации, депутаты «Единой России», директора и педагоги поздравили молодых людей с окончанием школы.

Аттестаты вручили 2251 ученику: 524 девятиклассникам и 1727 одиннадцатиклассникам.

«Позади школьные годы, экзамены, волнения и важный этап жизни. Впереди новые возможности, открытия и первые серьезные решения. Желаю каждому найти свое дело, смело идти к поставленным целям и никогда не переставать верить в себя», — пожелал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Среди выпускников было 94 победителя и призера регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов стала лидером по количеству олимпиадников.

На торжественных линейках отличившихся учеников отметили благодарностями и похвальными грамотами.