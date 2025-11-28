Более 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития России

В особой экономической зоне «Дубна» проходит акселератор «Технологии и инновации». Благодаря программе малые и средние технологические компании Подмосковья имеют возможность быстрее развиваться. К проекту уже присоединилось около 100 региональных предприятий. Организаторами выступают ОЭЗ «Дубна» и Агентство инвестиционного развития Московской области при поддержке регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«На сегодняшний день в реестр Малых технологичных компаний Минэкономразвития России включено более 220 подмосковных предприятий. Из них свыше 90 были включены в реестр в этом году», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа включает обучающий курс по технологическому предпринимательству, пленарную сессию для бизнеса, молодежный стартап-акселератор и выставку инновационных разработок. Участники уже узнали о мерах господдержки малых технологических компаний, инструментах управления и преимуществах работы в особой экономической зоне. Им также рассказали, как получить статус МТК. На следующей неделе компании продолжат работать над своими проектами вместе с экспертами в индивидуальном формате.

«Статус резидента внедренческой ОЭЗ обязывает компании вести разработки. Поэтому ОЭЗ „Дубна“ стала точкой притяжения для технологичных компаний. Сегодня такие компании имеют возможность получить дополнительную поддержку за счет включения в реестр МТК. На площадке ОЭЗ такой статус уже получили 13 компаний», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

Развитие технологических компаний — одна из ключевых задач правительства Московской области. Согласно целевым показателям госпрограммы, к 2030 году объем выпуска их продукции должен вырасти в семь раз.