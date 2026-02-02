Более 220 домов капитально отремонтируют в Люберцах в 2026 году

В рамках работ заменят кровли и лифтовое оборудование, обновят фасады и проведут модернизацию внутридомовых инженерных систем, включая системы газоснабжения. В домах установят датчики контроля загазованности.

Глава муниципалитета Владимир Волков отметил, что округ сохраняет лидерские позиции по реализации программы капитального ремонта домов в Московской области. В соответствии с планом на 2026 год работы пройдут в 225 многоквартирных домах.

Полный список адресов, включенных в план, будет размещен на официальном сайте администрации люберцы.рф в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Напомним, что в 2025 году в округе отремонтировали 98 многоквартирных домов, а также провели ремонт 204 подъездов в 59 зданиях. Программа впервые за несколько лет включила дома в микрорайонах Дзержинский и Островцы.