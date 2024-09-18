Более 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Прививку могут сделать как взрослые, так и дети.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском саду. С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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