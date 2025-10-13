Более 21 новых машин получат коммунальные службы в Балашихе

У дворца спорта «Триумф» в Люберцах прошел традиционный смотр коммунальной техники. Перед зимним сезоном в автопарки служб ЖКХ передадут 21 новую машину.

Техника поступит в «Люберецкую теплосеть» и «Люберецкий водоканал» благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первые две машины уже передали организациям. Новая техника позволит специалистам быстрее реагировать на возможные технологические сбои, повысит надежность работы жизненно важных систем округа.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, Муниципальное учреждение «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» полностью укомплектовали всей необходимой техникой для работы в зимний период.

«На сегодняшний день подготовка завершена: 61 машина спецтехники готова к выходу на линии. Предприятие также в полном объеме обеспечили средствами малой механизации. Штат дворников и рабочих укомплектован. Сейчас завершают прием на работу трактористов и механизаторов», — пояснил руководитель муниципалитета.

Чтобы в зимний период коммунальные службы трудились без перебоев, в округе сформировали полный запас противогололедных материалов, включая пескосоляную смесь, специализированные реагенты и техническую соль.

Помимо «Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», работы по содержанию муниципальных дорог в зимний период выполнят еще пять организаций. Это гарантирует поддержание чистоты и порядка на всех улицах городского округа Люберцы.