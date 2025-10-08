Более 2 тысяч жителей Солнечногорска присоединились к проекту «Активное долголетие»

С 2019 года в городском округе Солнечногорск успешно работает клуб «Активное долголетие», созданный в рамках федерального проекта «Старшее поколение». К 2025 году число участников сообщества превысило две тысячи человек, из которых свыше шести сотен посещают кружки и секции на постоянной основе.

Для старшего поколения в округе действуют 20 направлений активности. Пенсионеры осваивают компьютерную грамотность, получают консультации по использованию мобильных устройств, занимаются плаванием, пилатесом, йогой, физической культурой, кроссфитом, настольным теннисом, бадминтоном, петанком и скандинавской ходьбой. Популярны и творческие занятия — рисование, вокал, мокрое валяние, нейрогимнастика, а также экскурсионные программы.

«В нашем районе клуб „Активное долголетие“ очень популярен среди пожилых людей. Здесь они могут найти друзей с похожими интересами, заняться новыми хобби и поддерживать свое здоровье. Участники клуба достигают больших успехов: их работы выставляют на выставках, они участвуют в модных показах „Леди Винтаж“ и занимают призовые места во всероссийских и областных спортивных соревнованиях, таких как фоновая ходьба „Человек идущий“, петанк и дартс», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Присоединиться к «Активному долголетию» могут все пенсионеры, владеющие социальной картой. Подробности о мероприятиях и предстоящих экскурсиях доступны по адресу: улица Красная, дом № 71, по телефону +7 (926) 945-72-91 или в Телеграм-канале.