Более 2000 школьников Истры войдут в состав патриотических отрядов

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева встретилась с генерал-полковником, Героем России, вместе они обсудили патриотическое воспитание детей. Обговорили и его участие в этой работе.

На встрече побеседовали о развитии патриотического направления в Истре. Во всех образовательных учреждениях округа работают отделения «Движения Первых» и «Орлята России», также на базе школ сформировали 19 отрядов движения «Юнармия».

В патриотической работе участвуют более 2,5 тысячи ребят, поэтому уроки мужества в этих школах проводят часто. Школьники знакомятся с настоящими героями, перенимают патриотические ценности и принципы.

«Вся эта работа имеет важное значение в воспитании и формировании юных патриотов, и мы обязательно ее будем продолжать», — рассказала Татьяна Витушева.

Глава обсудила участие Героя России на уроках мужества в школах Истры.

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