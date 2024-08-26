Более 2000 декоративных элементов украсят Химки ко Дню города

Химки будут украшать более 2000 декоративных элементов в честь Дня города. Вдоль дорог, на центральных улицах и в парках установят флаговые композиции и медиаэкраны с поздравлениями.

Декорации появятся в разных микрорайонах Химок. В общей сложности округ украсят 2069 элементов. Еще к праздничной дате стилизуют общественный транспорт. Автобусы, маршрутки и троллейбусы украсят афишами и тематическими постерами. До конца город планируют украсить до 31 августа.

Напомним, в этом году Химки отметят 85-летний юбилей. Для жителей в честь круглой даты организуют свыше 400 мероприятий. Праздничную программу запустили еще в начале августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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