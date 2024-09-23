Более 2000 человек вышли на последний летний субботник в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Завершающий летний сезон субботник организовали в городском округе Лобня. На уборку вышли более двух тысяч горожан.

Один из самых массовых субботников прошел в минувшие выходные в Лобне. В нем приняли участие свыше 2000 жителей. Главной локацией стала братская могила воинов «Вечный огонь». Вблизи памятника убрали опавшую листву и облагородили клумбу, привели в порядок ступеньки.

За лето в городских субботниках принимали участие преподаватели и ученики школ, пенсионеры и волонтеры, общественники и представители администрации округа под руководством главы Лобни Анны Кротовой. Все вместе убирали мусор, красили скамейки и ограды, приводили в порядок игровые и спортивные площадки.

Отметим, что в Лобне этим летом отремонтировали десятки детских игровых площадок, посадили свыше шестидесяти тысяч цветов, облагородили информационные стенды и остановочные павильоны, убрали сухие деревья и нанесли свежую разметку на дорогах.

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