Более 200 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю бригады Мособлводоканала устранили 206 засоров канализационных сетей. Жителей призвали не смывать в унитаз посторонние предметы — это поможет избежать коммунальных аварий.

Канализационная система рассчитана на отвод сточных вод — из раковин, ванн, стиральных машин. Она не предназначена для утилизации мусора. Попавший в трубу посторонний предмет нередко становится своеобразным «якорем»: на него наматываются неразлагаемые материалы — прежде всего влажные салфетки и тряпичные изделия, а поверх оседает смытый в мойку жир. В результате формируется плотная тампонада, которая серьезно нарушает работу всей сети.

К месту аварий направляют спецтехнику с гидродинамической установкой высокого давления и бригаду специалистов.

Каждый засор ощутимо нагружает систему водоотведения. Кроме того, мусор, попавший на очистные сооружения, забивает первичные решетки.

Канализация — сложный инженерный механизм, и его надежность во многом зависит от бережного отношения людей. Соблюдение простых правил утилизации отходов поможет избежать подтоплений, неприятных запахов и крупных расходов на ремонт коммуникаций в будущем.