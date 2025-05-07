Более 200 упавших деревьев убрали после снегопада в Истре со 2 мая

Последствия непогоды помогали устранять коммунальным службам и сотрудники спецслужб, а также жители. Только за первые сутки распилили и вывезли более 135 деревьев.

За сутки, включая ночь на 2 мая, в Истре выпало большое количество осадков. В результате только что распустившиеся деревья не выдержали тяжести дождя и снега и сломались, вызвав масштабные аварийные ситуации.

Специалисты сначала убирали поваленные деревья с дорог и тротуаров, чтобы могли проехать машины и спецтехника, затем начали распиливать и вывозить оставшиеся. Кроме того, дворы и общественные пространства очистили от опавшей листвы и мелких веток. Масштабы значительные, поэтому работы продолжаются и сейчас.

Напомним, что из-за упавших деревьев в муниципальном округе Истра одновременно остались без электричества более 19 000 жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб после снегопада в Подмосковье.