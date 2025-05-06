Около 30 мероприятий к 80-летию Победы пройдут в Ленинском округе с 7 по 9 мая

В Ленинском городском округе подготовлен комплекс мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. С 7 по 9 мая во всех населенных пунктах муниципалитета пройдут митинги и церемонии возложения цветов.

Также запланирована установка мемориальных табличек и закладка капсулы в основание будущего памятника участникам боевых действий.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что для обеспечения безопасности жителей в этом году отказались от проведения массовых мероприятий — военного парада, шествия «Бессмертного полка» и традиционного праздничного концерта в центре города. Во многих населенных пунктах округа состоятся торжественные митинги, на которых вместе с жителями будут возложены цветы к Вечному огню, памятникам, стелам и обелискам, посвященным участникам Великой Отечественной войны.

Он уточнил, что локальные мероприятия пройдут 7 мая в Коробово, поселках Совхоза имени Ленина и Петровское, а также на Видновском кладбище; 8 мая — в Измайлово и Горках Ленинских; 9 мая — в селах Молоково и Остров, деревнях Калиновка и Горки, поселках Володарского и Развилке, а также на Аллее Славы в Видном.

В преддверии Дня Победы планируется увековечить память двух защитников Отечества из Ленинского округа. На здании Видновской школы № 5 в Расторгуевской части города установят мемориальную доску в честь бывшего ученика Виталия Красулина, погибшего в ходе специальной военной операции. На доме № 10 по Советской улице в Видном появится памятная табличка в честь участника Великой Отечественной войны Михаила Сидорова. Кроме того, на Аллее Славы будет заложена капсула в основание памятника бойцам специальной военной операции.

Также 7 мая в Петровском, Молоково, Развилке и микрорайоне Солнечный в Видном состоятся праздничные концерты. А 9 мая на площади возле «Искры» откроется выставка военной техники под открытым небом. Также в 10:00 в кинотеатре покажут трансляцию Парада Победы с Красной площади.

В пресс-службе добавили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в цифровом формате. Все желающие смогут поддержать патриотическое движение, разместив фотографии своих героев в профилях социальных сетей, на стеклах автомобилей или окнах домов и квартир.