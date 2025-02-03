Более 200 тысяч человек посетили фестиваль «Ритм науки» в Солнечногорске

Масштабное научное мероприятие «Ритм науки» проходит в округе уже в двенадцатый раз. Ради него люди приехали из Москвы и Подмосковья. А в качестве спикеров и ведущих выступили известные популяризаторы науки страны.

Фестиваль прошел в Культурно-досуговом центре «Метролог». Более 50 станций с разными активностями расположили в концертном и спортивном залах, фойе и холлах. А ответственными за эти локации стали писатели, педагоги, ученые, инженеры-изобретатели и авторы популярных каналов.

«На каждой станции люди, которые любят свое дело и с огромным удовольствием рассказывают об этом — опытах, квестах, головоломках. Они приехали из разных мест. Самые дальние — из Ярославля и Обнинска. Но всех объединила любовь к науке», — рассказала организатор фестиваля, педагог Дома детского творчества «РИТМ» Ольга Оводова.

Среди участников есть и те, кто приезжает на фестиваль 10 — 12 год подряд. Но даже их нашли чем удивить. Несколько направлений на мероприятии в этом году были представлены впервые. Среди них — бионические протезы от «Моторики», канал «НаукаPRO», бои роботов, исторические настольные игры от клуба «Московия», «Планета головоломок» и семейная школа «Дом».

«Дети и взрослые управляли квадрокоптером, изучали необычные развивающие игры, в том числе от российско-итальянского изобретателя головоломок Антонио Грамши, участвовали в мастер-классах, постигали тайны родного языка, слушали лекции и записывались в школы дополнительного образования и кружки», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.