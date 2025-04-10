Более 200 световозвращателей установят на дорогах в Мытищах в 2025 году

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на региональных дорогах 16 округов, включая городской округ Мытищи, появятся катафоты. Эти светоотражающие элементы помогут водителям лучше ориентироваться на дороге, особенно на сложных и опасных участках, таких как повороты, а также снизят риск выезда автомобилей на встречную полосу.

Как отметил глава ведомства Марат Сибатулин, адресный список участков для установки катафотов был составлен с учетом уровня аварийности и освещенности дорог. Наибольший объем работ запланирован в Орехово-Зуевском, Одинцовском округах и в Мытищах, где будет установлено около 750 катафотов.

В Мытищах планируется монтаж 216 световозвращателей, из которых 150 разместят на подъезде к деревне Пчелка.

Данная инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение условий для автомобилистов.