Более 200 спортсменов приняли участие в фестивале бега в Воскресенске

Соревнования «Воскресенская верста» состоялись в парке «Кривякино» в Воскресенске. На старт вышли более 200 бегунов разного возраста, в том числе и из соседних городских округов.

Фестиваль бега собрал школьников, студентов, воспитанников спортивных учреждений и работников предприятий и организаций. Самой юной участнице Софии Бокаревой исполнилось всего три года, а самому возрастному бегуну Виктору Пронину — 71 год.

Спортсмены преодолевали дистанцию немногим более километра. Самые быстрые получили грамоты и подарки. Гостей мероприятия угощали травяным чаем из самовара, который особенно оценили пробежавшие такое расстояние. На главной площади парка работала ярмарка мастеров народного промысла «Фермерский дворик», а завершился праздник концертом юных вокалистов «Симфония осени».

Глава Воскресенска Алексей Малкин назвал фестиваль очень полезным мероприятием, которое дает жителям округа стимул к занятиям физкультурой и спортом, поддержанию здорового образа жизни. «Воскресенская верста» проводится уже 12 лет подряд и давно стала разновозрастным и семейным праздником.

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