Более 200 школьников прошли профориентацию в Балашихе

В школе № 12 города Балашиха прошло профориентационное мероприятие, организованное Центром развития «АКМЕ» в рамках проекта «Профориентация и психологическое просвещение школьников 8-11-х классов». Это событие стало важной вехой для старшеклассников, предоставив им уникальную возможность пройти профессиональное тестирование и участвовать в интерактивных сессиях, которые помогли ребятам лучше понять свои желания, интересы и способности в выборе будущей профессии.

Проект направлен на поддержку учеников в определении их будущей профессии с учетом индивидуальных способностей и стремлений. Такой подход не только помогает школьникам сформировать более четкое представление о своих карьерных перспективах, но и способствует созданию кадрового резерва для города, укрепляя позиции востребованных специальностей, особенно в технической и инженерной сферах, которые играют ключевую роль в развитии Балашихи.

«Данное мероприятие является частью обширной и системной работы, охватывающей образовательные учреждения всего округа. С начала 2025 года специалисты нашего центра провели профориентационное тестирование уже более 3 тысяч балашихинских школьников, что говорит о высокой востребованности и значимости проекта», — сказала руководитель Центра «АКМЕ» Инна Сонина.

Мероприятие прошло в рамках масштабного муниципального проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого администрацией Балашихи. Этот проект призван помочь молодым людям не только определиться с выбором профессии, но и вдохновить их на активное участие в жизни города.