Областной слет юных инспекторов дорожного движения прошел в Мытищах

Торжественное открытие 31-го Московского областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо» состоялось в мытищинской школе № 32. Свыше 200 школьников из 45 команд юных инспекторов движения три дня будут соревноваться за звание лучших.

Свои знания и навыки в первый день слета продемонстрировали 15 команд из разных городов Московской области: Дмитрова, Каширы, Воскресенска, Балашихи, Долгопрудного, Егорьевска и других. Поприветствовала участников заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, сказав, что здесь собрались самые талантливые и ответственные ребята.

Юные инспекторы движения смогли продемонстрировать знания правил дорожного движения, основы безопасного поведения на дороге, навыки оказания первой помощи, а также прошли тест по вождению велосипеда в автогородке на специально оборудованной площадке.

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