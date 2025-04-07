Более 200 школьников из Мытищ приняли участие в военно-спортивной игре

За возможность представлять Мытищи на региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница 2.0» сразились свыше 200 учеников. Всего участие в ней приняли 17 команд из разных школ округа.

В каждой возрастной группе были свои испытания. Дети из младших классов преодолели семь этапов различной направленности. Учащимся в средней и старшей школе пришлось справиться с заданиями 13 этапов. Ребята демонстрировали свои способности и умение работать сообща.

Например, каждой команде нужно было распределить между собой роли — медик, сапер, оператор беспилотного летательного аппарата, политрук, военный корреспондент и командир отряда. Каждый отвечал за свои обязанности.

Участников ждали не только коллективные задания, но и индивидуальные. Организаторы подготовили для каждой роли отдельные испытания, в которых ребята должны были проявить смекалку и самостоятельность.

Школьники на отлично справились со всеми заданиями «Зарницы 2.0». Команда «Юнармия Мытищи», представляющая школу № 3, показала лучшие результаты во всех трех возрастных категориях. Ребята отправятся на региональные соревнования, которые пройдут в мае.

Отметим, что мероприятие организовали общероссийское «Движение Первых» и «Юнармия».