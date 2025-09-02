Более 200 школ капитально отремонтировали в Подмосковье за 3 года

В Подмосковье с 2022 года капитально отремонтировали 230 школ, только в 2025 году обновили еще 57. Масштабная программа ремонта образовательных учреждений в регионе продолжается. Она стала частью Народной программы «Единой России» и началась по инициативе президента Владимира Путина.

«Считаю, что мы придерживаемся хорошего темпа. Когда мы только начинали реализацию программы, стало понятно, что одного капремонта здания недостаточно. Если приводить в порядок — то все в комплексе», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, программа уже принесла хорошие результаты. Сейчас формируется план капитального ремонта на будущие годы. По его словам, летом депутаты «Единой России» встречались с жителями, собирали предложения и будут учитывать их при принятии бюджета. Он уточнил, что вопросы образования остаются в числе главных приоритетов, ведь условия, в которых учатся дети и работают учителя, напрямую влияют на будущее Подмосковья и всей страны.