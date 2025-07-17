Более 200 поваленных ураганом деревьев убрали в Малаховке под Люберцами

В городском округе Люберцы близится к завершению ликвидация последствий сильного ливня и ураганного ветра, обрушившихся на Московский регион 12 июля. Наибольший ущерб стихия нанесла поселку Малаховка, где было повалено свыше 200 деревьев и повреждены линии электропередач.

В территориальном управлении «Малаховка-Красково» сообщили, что в первую очередь специалисты восстановили электроснабжение жилых домов и социальных учреждений. Ремонтные бригады оперативно заменили около 1440 метров поврежденных линий и отремонтировали 30 уличных светильников.

В настоящее время коммунальные службы продолжают расчистку территорий поселков Малаховка и Красково от упавших деревьев. Уже вывезено более 650 кубометров древесных остатков.

В пиковый период работ было задействовано 14 единиц техники и 27 ремонтных бригад. Полное завершение уборки и вывоза порубочных остатков в поселках планируется к концу текущей недели.