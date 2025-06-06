Более 200 подъездов жилых домов обновят в Люберцах в 2025 году

В Люберцах в 2025 году приведут в порядок более 200 подъездов. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Владимир Волков приехал во двор дома № 13 на Пионерской улице в Томилине по приглашению жителей.

«Здесь по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева управляющая компания выполнила ремонт подъездов. Специалисты покрасили потолки и стены, полностью обновили входную группу, заменили почтовые ящики и плиточное покрытие на 1-м этаже, убрали провода в короба. Важно, что ремонт был выполнен с учетом пожеланий жителей», — сообщил Владимир Волков.

Владимир Волков также обсудил с жителями предстоящий капитальный ремонт фасада. Ранее здесь привели в порядок кровлю.