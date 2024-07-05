Более 200 пенсионеров приехали на областной фестиваль йоги в Воскресенске

Фестиваль «Радость совершенства» прошел в Воскресенске. В нем поучаствовали более 200 пенсионеров со всего Подмосковья.

На областной фестиваль приехали участники клуба «Активное долголетие» из Богородского, Волоколамского, Коломенского, Истринского и еще 16 округов Подмосковья.

«Я уже несколько раз бывала на таких фестивалях, очень интересно. В общем-то это активность, без которой некоторые просто не видят себя. Некоторые занимаются каждый день йогой, говорят, что таким образом они поддерживают себя в форме. И вообще это очень полезно», — прокомментировала участница клуба «Активное долголетие» из Домодедова Ирина Кузнецова.

Для гостей провели мастер-классы по ароматерапии, мехенди, цигуну, восточному танцу, пилатесу и бодифлексу.

«Несмотря на погодные условия, прячемся под зонтами, но находим выход из положения — в тени проводим мероприятия. Я желаю вам сегодня активно провести отдых. Уверена, что даже один день в компании таких друзей принесет массу впечатлений и зарядит вас энергией», — сказала заместитель главы Воскресенск Ольга Коротеева.

Отметим, что клубы «Активное долголетие» есть в каждом муниципалитете. Так, более 6000 человек посещают творческие и спортивные мероприятия в Воскресенске.

«В долголетии третий год уже. Все нравится, мероприятий очень много проходит, и выездные, и местные. И очень много всего: танцы, теннис, и большой теннис, и йога, и все на свете», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» из Воскресенска Людмила Савенкова.