Более 200 педагогов в Люберцах получили служебное жилье

В Люберцах действуют меры поддержки для привлечения квалифицированных педагогических кадров. Учителям предоставляют служебное жилье. В этом году 214 педагогов получили квартиры.

Об этом сообщила заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

«В городском округе Люберцы активно развивается инфраструктура. Чтобы привлекать на работу учителей, мы реализуем комплекс мер поддержки. Одна из них — единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. По итогам конкурса ее получат 20 учителей. Также мы предоставляем работникам образования служебное жилье», — отметила Виктория Бунтина.

Еще 388 педагогов получают областную ежемесячную компенсацию за наем жилья — 30 тысяч рублей. С 2017 года работает программа «Социальная ипотека» для учителей востребованных специальностей. За это время 46 преподавателей воспользовались льготой, в том числе шесть — в 2025 году.

Летом в Московской области запустили проект по привлечению лучших учителей и выпускников педагогических вузов. Специалистам выплачивают единовременно 500 тысяч рублей при трудоустройстве. Благодаря этому в семь школ в Люберцах пришли работать квалифицированные кадры.