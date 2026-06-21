Более 200 педагогов обсудили в Химках развитие IT-образования

Совещание с участием директоров школ Московской области состоялось 19 июня в школе «Лидер». Главной темой стало будущее регионального образования в в сфере информационных технологий в рамках проекта «Маршрут в профессию».

Встреча объединила руководителей образовательных организаций, которые планируют открыть предпрофессиональные IT-классы. Участие приняли представители Министерства образования Московской области, «Корпоративного университета развития образования» и Фонда развития физтех-школ. С приветственным словом выступила первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова.

В сентябре 2024 года на базе школы «Лидер» открылся Инновационный центр цифрового образования «IT-куб». Он занимает весь третий этаж и включает шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, а также шахматную зону. Школьники бесплатно осваивают современные технологии: создают мобильные приложения, проектируют виртуальную и дополненную реальность, программируют роботов и работают с большими данными.

Депутат округа Артур Каримов отметил, что бесплатные занятия по программированию и робототехнике — это будущее, которое создается уже сегодня. Такие проекты помогают школьникам осознанно выбирать профессию и оставаться в регионе.

Совещание позволило педагогам обменяться опытом и обсудить перспективы развития IT-образования в Подмосковье. Участники также рассмотрели шаги по внедрению модели профильной навигации, которая поможет школьникам осознанно выбирать такие профессии.​​