Более 200 операций в месяц стали делать офтальмологи больницы в Люберцах

Офтальмологи Люберецкой больницы теперь проводят более 200 высокотехнологичных операций в месяц — ранее эта цифра не превышала 170. Росту объема помощи способствовало поступление нового оборудования по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2024 году в отделении появился красный лазер для лечения вторичной катаракты и начальных стадий глаукомы. В этом году операционную дооснастили многофункциональным хирургическим микроскопом. Теперь хирурги работают параллельно на двух столах — операционный день стал короче, а количество операций выросло.

Врачи осваивают новый лазерный аппарат для фотокоагуляции сетчатки, который применяют при ее истончении, разрывах и кровоизлияниях. С осени оборудование начнут использовать в работе с пациентами.

Попасть на лечение в офтальмологическое отделение в Красково можно по направлению врача. Госпитализация назначается после консультации офтальмохирурга. Всего с начала года больницы Подмосковья получили более 60 единиц офтальмологического оборудования, что позволяет жителям получать качественную помощь рядом с домом.