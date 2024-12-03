Более 200 новогодних мероприятий для детей проведут в Подольске до 8 января

В городском округе Подольск для более чем 25 тысяч детей проведут свыше 200 новогодних мероприятий с начала декабря по 8 января 2025 года. Это праздничные елки, мастер-классы, спортивные и игровые программы.

Посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова мероприятия подготовят для более чем 1500 ребят из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей и детей-инвалидов. Еще 10 благотворительных елок организуют для 3500 малышей. В том числе для 500 детей из семей участников специальной военной операции и для 75 ребят из Курской области, Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас живут в пункте временного размещения «Мечта».

Напомним, что 8 января в 14:00 на площадке Культурно-просветительского центра «Дубровицы» пройдет епархиальное мероприятие, посвященное Рождеству Христову. На нем ожидают 580 участников из девяти благочиний.

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