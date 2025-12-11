Более 200 нелегалов обнаружили в одном из хостелов в Балашихе

В микрорайоне Северный городского округа Балашиха прошло профилактическое мероприятие по соблюдению действующего законодательства на территории России. В ходе рейда проверке подверглись регистрационные данные 236 человек.

Мероприятие проводил военный следственный отдел Следственного комитета России по Балашихинскому гарнизону при силовой поддержке ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии. В работе также участвовали сотрудники управления территориальной безопасности администрации городского округа, должностные лица военного комиссариата по городам Балашиха и Реутов, а также представители управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области. Объектом проверки стал хостел, расположенный в микрорайоне Северный.

По словам руководителя военного следственного отдела СК РФ по Балашихинскому гарнизону Юрия Зимонина, в ходе проверки было выявлено 224 человека, находящихся незаконно на территории городского округа Балашиха. Кроме того, 12 гражданам России были вручены повестки в военные комиссариаты по месту жительства для уточнения данных воинского учета.