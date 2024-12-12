Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском

Акция «Коробка храбрости» прошла в Люберцах и Дзержинском. Благодаря активности волонтеров удастся подарить новогоднее настроение детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях.

Инициатива принадлежит партии «Единая Россия». Акцию проводят ежегодно.

Собранные посылки направят в больницы и поликлиники. Их подарят детям, которые лечатся от сложных заболеваний.

«Благодаря моим коллегам-партийцам, сторонникам и просто неравнодушным жителям в Люберцах и Дзержинском нам удалось собрать более 200 детских наборов. Искренне благодарю всех причастных к этой акции за отзывчивость и стремление привнести новогоднее настроение детям, которым сейчас нужны силы и поддержка!» — сказал глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков.

В акции также поучаствовали депутаты Госдумы Роман Терюшков и депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.