Более 200 молодых семей Подмосковья получили сертификаты на жилье с начала года

Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В Подмосковье в честь праздника напоминают о мерах поддержки — в частности, о программе «Молодая семья», которая помогает решить жилищный вопрос.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в 2026 году в регионе выдали 246 сертификатов. За пять лет жилищные условия улучшили более 1,3 тысячи молодых семей, включая 400 многодетных и 23 — участников СВО.

Чтобы претендовать на участие в программе, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся и иметь доходы, достаточные для оплаты части стоимости жилья, которая превышает размер соцвыплаты. Еще одно обязательное условие — наличие места жительства в Подмосковье.

Получить выплату в первоочередном порядке могут многодетные и семьи участников СВО.

Подать заявку на участие можно через комплексную услугу на региональном портале.