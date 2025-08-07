Более 200 метров труб заменили в многоквартирном доме в Королеве

Подготовка к новому отопительному сезону продолжается в Королеве. Всего предстоит привести в порядок 73 объекта теплоснабжения и 49 — водоснабжения, а также 148 объектов социальной сферы и 1274 многоквартирных дома.

В одном из пятиэтажных домов на улице Сакко и Ванцетти коммунальные службы заменили более 200 метров трубопроводов диаметром 50, 25 и 32 миллиметра, обеспечивающих жителей горячей водой. Также установили свыше 60 единиц новой запорной арматуры и балансировочные краны для стабильного давления воды в системе.

Во всех домах и социальных учреждениях Королева специалисты проводят перед началом отопительного сезона ремонт и замену трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации, промывку и опрессовку инженерных коммуникаций, восстановление теплового контура зданий,

электромонтажные работы и многое другое.

На объектах теплоснабжения устраняют нарушения тепловых и гидравлических режимов работы, проводят испытания на плотность, прочность, максимальные тепловые нагрузки, а также очистку и промывку оборудования. На объектах водоснабжения и водоотведения выполняют ремонт, чистку, дезинфекцию и промывку резервуаров чистой воды, а также капитальный ремонт и замена ветхих сетей.

Полностью подготовку к осенне-зимнему сезону завершат к 15 сентября.