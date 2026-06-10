Более 200 ленточек с триколором раздали волонтеры в Подольске ко Дню России

В Подольске стартовала акция «Российский триколор», приуроченная ко Дню России. На бульваре Юности волонтеры Подмосковья раздали прохожим более 200 ленточек с цветами государственного флага.

Школьницы София и Полина участвовали в мероприятии в первый раз.

«Немного волнительно, но очень интересно, ведь мы раздаем ленточки, чтобы люди приобщились к празднику, ко Дню России, чтобы ценили наш триколор, наш флаг», — поделились девочки.

Акция на бульваре Юности станет только началом: вплоть до праздника ленточки будут раздавать и другие представители подольских молодежных объединений. Особенно активно поддерживали акцию семьи с детьми и люди старшего поколения.

Подобные мероприятия важны для воспитания гражданской идентичности и уважения к государственной символике. Ленточки-триколор превращаются в знак единства миллионов людей, напоминая об общей истории, культуре и ценностях.